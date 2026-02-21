Bastoni e Kalulu | le pagelle negative chi ha deluso e chi ha simulato

Bastoni e Kalulu sono stati giudicati insufficienti in campo durante l'ultima partita, evidenziando difficoltà e errori nelle loro prestazioni. La loro presenza ha suscitato critiche tra tifosi e analisti, che hanno evidenziato soprattutto alcune simulazioni e mancanze di impegno. La gara si è complicata per la squadra, che ha subito conseguenze sul risultato finale. Questo episodio ha acceso il dibattito sulla gestione individuale e collettiva della squadra. La discussione continua tra gli appassionati di calcio.

Nel quadro del calcio nazionale, un episodio di grande risonanza mette in luce tensioni tra protocolli, responsabilità e senso pratico. L’analisi presente esamina una sequenza di eventi che accentua una discussione centrale: come si interpretano le regole, come si applicano e quale impatto possano avere sull’immagine e sull’efficacia della governance sportiva. Il caso descrive una situazione paradossale: Kalulu, l’unico tra protagonisti a non aver compiuto alcun errore rilevante, non può giocare; Bastoni, invece, che ha simulato e poi esultato, gioca regolarmente; La Penna potrebbe non fischiare ad alto livello da tempo.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Kalulu Bastoni, Vaciago analizza: «L’unico che non ha combinato niente, non può giocare. Bastoni, che ha simulato e poi esultato…»Guido Vaciago critica duramente Bastoni e Kalulu, coinvolti in comportamenti discutibili durante la partita.

Moviola Inter-Juve: Kalulu rosso? Bastoni ha simulato. Ecco la verità sul rigore McKennie-Carlos AugustoDurante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso per un intervento che molti commentatori considerano simulato, mentre Bastoni ha evitato il rosso fingendo una trattenuta.

