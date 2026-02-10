basket serie a la virtus bologna si aggiudica il big match della 19^ giornata

La Virtus Bologna supera la Germani Brescia 87-79 nel big match della 19ª giornata di Serie A. La squadra di coach Scariolo conquista il successo in trasferta, grazie ai 16 punti di Matt Morgan. La partita è stata combattuta fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno dato tutto sul parquet. Bologna si prende tre punti importanti in classifica, mentre Brescia resta a ridosso delle prime posizioni.

Bologna, 9 febbraio 2026 – È la Virtus Olidata Bologna ad aggiudicarsi il big match della diciannovesima giornata della regular season di Legabasket andando ad espugnare il parquet della Germani Brescia per 79-87 guidata dai sedici punti di Matt Morgan. I felsinei sono la prima squadra a vincere in casa dei lombardi che si vedono raggiunti in classifica al primo posto da parte del roster di Ivanovic che va sul 2-0 negli scontri diretti. Nell’altro posticipo che chiude il turno l’EA7 Milano espugna Treviso per 71-76, riscatta il passo falso casalingo in campionato contro Brescia e dà continuità al blitz europeo di venerdì scorso a Villeurbanne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera al PalaLeonessa va in scena il grande match tra Brescia e Virtus Bologna, valido per la Serie A 2026.

Serie A, Virtus Bologna da urlo: batte Brescia e la aggancia in vetta. Milano sbanca TrevisoTrascinati dai 16 punti di Morgan, i campioni d'Italia in carica espugnano il 'PalaLeonessa' e raggiungono la Germani al primo posto (87-79). Colpo Olimpia al 'PalaVerde' (76-71) ... corrieredellosport.it

Matt Morgan (16 pts) protagonista nella vittoria esterna della Virtus Bologna sul campo della Pallacanestro Brescia In doppia cifra anche Alston, Edwards e Niang: tra i padroni di casa 14 punti per Della Valle e Burnell #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate facebook

