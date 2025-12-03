Radio Golfo dei Poeti da 50 anni ’Tutto esaurito’ alla super-festa

Grande festa al Corridoni per ‘ Back to my roots ’. Radio Golfo dei Poeti onora i 50 anni dalla sua concezione e torna alle radici. La sala sembra stracolma di adolescenti che danzano freneticamente, tutti ancora in attesa di sbocciare. Anzi no, sono quelli che quell’età l’avevano negli anni 70, 80 e 90 quando la radio trasmetteva nell’etere (poi fino al 2002). Ad un genitore di quei ragazzi, di 101 anni, la palma del più maturo presente: mamma Ada. "Abbiamo fatto le nostre solite figure – afferma con simpatia Angelo Capurro, uno dei fondatori dell’emittente – improvvisando come ai vecchi tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Radio Golfo dei Poeti da 50 anni ’Tutto esaurito’ alla super-festa

