Basket Divisione regionale 1 MASCHILE Trasferta amara a Genova Golfo dei Poeti battuto dal Cus

Nel campionato di Basket Divisione regionale 1 maschile, il Golfo dei Poeti ha affrontato una trasferta difficile a Genova, scontrandosi con il Cus, che ha prevalso con il punteggio di 86-80. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori da entrambe le squadre, evidenziando l’equilibrio e l’impegno degli atleti in una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

CUS Genova 86 Golfo Poeti 80 CUS GENOVA: Ricci 5, Prezioso 13, Esposito 7, Zito 29, Falco 6, Sighinolfi 3, Ferraro 10, Vespa 5, Sommariva 8, Grandeaux 0, Vespa 5, Petruzelli 0; n.e. Mozzarti. All. Taverna. GOLFO DEI POETI: Di Benedetto C. 26, Beghé 0, Giacomazzi 4, Russo 0, Nardi 15, Di Benedetto M. 0, Frione 12, Cozma 11, Vignali 12.; n.e. Bisceglia. All. Soncini. GENOVA – Una trasferta amara per la Golfo dei Poeti battuta parquet del Cus Genova, quarta forza del campionato. Il team di Soncini è comunque rimasto in partita fino alla fine, trascinato dai 26 punti realizzati da Di Benedetto, top scorer della squadra.

