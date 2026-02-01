Basket femminile Schio inarrestabile in Serie A1 Battuta anche la Reyer Venezia nel big match della giornata

Schio conquista un’altra vittoria nel campionato di basket femminile. Questa volta batte anche la Reyer Venezia nel big match della diciassettesima giornata di Serie A1. La squadra di coach Ricchini dimostra di essere inarrestabile e si avvicina sempre di più alla vetta della classifica. Le ragazze hanno giocato con determinazione e continuità, lasciando poche chance alle avversarie. La partita si è accesa fin dai primi minuti e alla fine il risultato è stato chiaro.

Il big match della diciassettesima giornata della Serie A1 femminile 2025-2026 va alla Famila Wuber Schio. Le campionesse in carica della Coppa Italia sono riuscite ad imporsi nella super sfida contro la Reyer Venezia, vincendo il match con il punteggio di 69-80. Le ospiti hanno spaccato il match nel secondo periodo, guadagnando un margine importante poi difeso fino alla fine. Schio continua così da imbattuta il suo percorso in campionato, con sedici vittorie su altrettante partite. Top scorer della partita Kitija Laksa con 16 punti. La tripla di Nicolodi ed il libero di Dojkic aprono la partita.

