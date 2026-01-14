Basket A2 femminile Matassini | Matelica una settimana da incorniciare

La squadra di basket femminile in Serie A2 ha appena concluso una settimana intensa, caratterizzata dalla vittoria in finale di Coppa contro l’Alpo Villafranca. L’entusiasmo e l’energia trasmessi dalla vittoria, uniti al supporto del pubblico nella nuova Palestra della Libertà, hanno reso questa fase particolarmente significativa. Un periodo di impegno e soddisfazioni che testimonia la crescita e la determinazione del team.

"Si è conclusa una settimana che ci ha spremuto fino in fondo. Ma nella rivincita della finale di Coppa contro l'Alpo Villafranca avevamo dalla nostra parte l'energia e l'entusiasmo dato dalla vittoria del trofeo e dalla splendida cornice di pubblico venuto a sostenerci nella nuova Palestra della Libertà. Adesso ci riposeremo un po', il calendario ci propone un provvidenziale turno di pausa. Ne approfitteremo anche per assaporare appieno i risultati conseguiti in questi giorni". A parlare così è Alberto Matassini, tecnico della Halley Thunder, dopo il successo sulle venete, riacciuffate al primo posto in classifica.

A2 – Matelica, coach Alberto Matassini: “La Coppa Italia, una soddisfazione enorme” - Sono passati due giorni dalla conquista della Coppa Italia di serie A2 femminile di basket da parte della Halley Thunder Matelica. basketinside.com

Final Eight 2026 di basket femminile Serie A2: Trionfo di Matelica, Alpo sconfitta in finale - TORTONA – È Halley Thunder Matelica ad aggiudicarsi le A2A Final Eight di Serie A2 battendo 67- quotidianopiemontese.it

