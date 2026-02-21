Basket - B femminile Le Mura derby a Livorno

Le Mura ha deciso di affrontare questa sera la partita contro Verodol Cbd Pielle Livorno, nel derby di Livorno. La sfida si svolge al

Il Green Le Mura Spring giocherà questa sera, alle 19.30, al "Palacecioni", contro Verodol Cbd Pielle Livorno. Le labroniche sono un roster ostico, con buone individualità, molte delle quali con un passato in Le Mura Spring. Le livornesi stanno cercando la migliore posizione nella seconda metà della griglia dei play-off, mentre le lucchesi puntano a consolidare il secondo posto che garantirebbe non pochi vantaggi nella post season. La Pielle Livorno, dopo la vittoria in casa contro Lerici, è stata sconfitta pesantemente nell’ultimo turno, a Civitanova, per 85-49, in una partita senza storia. Anche se non ha potuto contare sull’esterna Benedetti, miglior realizzatrice della squadra – accreditata di 14.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe, vittoria larga su Livorno. Ora l’aspetta il derby di PisaNel campionato regionale di serie C femminile, Bieffe Porcari ottiene una vittoria significativa contro Livorno, con il punteggio di 61-39.

