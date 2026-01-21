Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Givova Scafati in diretta Live
Segui in diretta la partita di Serie A2 tra Bi.Emme Service Libertas Livorno e Givova Scafati. L’incontro si svolge questa sera al Modigliani Forum, con inizio alle 20. La sfida mette di fronte due squadre in buona forma, offrendo un momento importante per entrambe nel campionato. Resta aggiornato sui risultati e sugli sviluppi della partita con la nostra copertura in tempo reale.
La Bi.Emme Service Libertas Livorno è pronta ad affrontare una delle squadre più in forma del campionato: stasera al Modigliani Forum arriva la Givova Scafati (palla a due alle 20.45 di mercoledì 21 gennaio). È quasi superfluo sottolineare la difficoltà della partita. I campani di coach Frank.🔗 Leggi su Livornotoday.it
