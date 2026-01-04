Basket serie A2 | settima vittoria in otto partite per la Givova Scafati Bergamo ko

Nel campionato di Serie A2 di basket, la Givova Scafati ha conquistato la settima vittoria in otto incontri, consolidando la propria posizione in classifica. La recente affermazione contro Bergamo rappresenta un passo importante nel cammino della squadra, che continua a mostrare solidità e determinazione. Di seguito, analizzeremo i risultati e le prospettive future della formazione campana.

Tempo di lettura: 4 minuti La settima vittoria in otto partite e una classifica che, adesso, comincia davvero a diventare importante per la Givova Scafati. Che continua la scalata verso le zone alte della serie A2. La vittima sacrificale di turno è il Gruppo Mascio Bergamo. Che arriva alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano senza Lombardi e Loro, due giocatori da quintetto, e con Bosso – altro elemento da starting five – a mezzo servizio. Scafati dimostra di essere dominante quando vuole e, soprattutto, quando non si fa prendere da temporanee amnesie di gioco. Anche contro i lombardi sono stati un paio i momenti down. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basket, serie A2: settima vittoria in otto partite per la Givova Scafati, Bergamo ko Leggi anche: Basket A2, la Givova Scafati cede all’overtime a Bergamo Leggi anche: Basket, serie A2 | Givova Scafati-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A2A Final Eight Serie A2 - Costa Masnaga, Sanga, Matelica e Alpo volano in semifinale; Basket, la Dole va in cerca della settima vittoria consecutiva: trasferta al palaRuffini di Torino; Martino: «Dobbiamo limare quei 6-7 canestri per svoltare». Forlì cerca la partita che cambi la stagione; Serie A2, il girone di andata si chiude nel segno di un grande equilibrio. In testa un poker di squadre. Basket, la Dole espugna Torino ed è settima vittoria di fila: decisiva una tripla di Tomassini - 64 e soprattutto nell’infilare la tripla a 2 secondi dalla fine ... riminitoday.it

Basket A2, RBR espugna il “Pala Asti” Torino e vince - Per la squadra di casa, partita bene, è una sconfitta che lascia l'amaro in bocca; maturata proprio sul filo di lana. chiamamicitta.it

Basket, la Dole va in cerca della settima vittoria consecutiva: trasferta al palaRuffini di Torino - La squadra piemontese guidata da coach Paolo Moretti ha chiuso il girone d’andata all’11° posto in classifica con un record di 10 successi e 9 sconfitte ... riminitoday.it

Basket SERIE A- GUERRI NAPOLI, TROPPE PALLE PERSE E IMPRECISIONE AL TIRO DA 3.VARESE SI IMPONE SUGLI AZZURRI. OPENJOBMETIS VARESE GUERRI NAPOLI= 84-80 ( 20-18; 38-42; 62-60) Pallacanestro Varese: Stewart 17, Al - facebook.com facebook

Basket serie C: Ospitaletto domina il derby contro Gussago x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.