Bari | firme contro la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese euro deputato FdI denuncia intimidazione di manifestanti Picaro

Michele Picaro ha denunciato che questa mattina la sua segreteria politica a Bari è stata attaccata da manifestanti durante una raccolta firme. La protesta, organizzata con i giovani di Gioventù Nazionale, mira a chiedere la revoca della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. I manifestanti hanno invaso il locale, impedendo di proseguire con la petizione. L’episodio ha suscitato attenzione tra i cittadini e le autorità locali. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

© Noinotizie.it - Bari: firme contro la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, euro deputato FdI denuncia “intimidazione” di manifestanti Picaro

Di seguito un comunicato diffuso da Michele Picaro, parlamentare europeo: "Questa mattina la mia segreteria politica di Bari è stata presa d'assalto durante una legittima raccolta firme promossa insieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale per chiedere la revoca delle chiavi della Città conferite a Francesca Albanese. Quanto accaduto rappresenta un fatto grave e inaccettabile". Lo dichiara l'On. Michele Picaro, eurodeputato EcrFdI ricostruendo gli episodi avvenuti nel corso dell'iniziativa. "Numerosi cittadini hanno aderito spontaneamente alla raccolta firme, condividendo la nostra valutazione circa l'inopportunità di un riconoscimento simbolico così significativo per la Città di Bari.