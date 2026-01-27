Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Buonguerrieri FdI | Scelta divisiva per la stessa sinistra

Da cesenatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a Cesena ha suscitato dibattiti, con alcune opinioni che criticano il tempismo e la sensibilità della decisione, ritenendo che possa risultare divisiva e discutibile rispetto alla memoria della Shoah.

"Come tutti possono vedere semplicemente confrontando le posizioni del sindaco Lattuca e di Fondamenta-Avs, la figura della Albanese è divisiva persino all'interno della stessa sinistra" "Votare per conferire la cittadinanza onoraria di Cesena a Francesca Albanese due giorni dopo la commemorazione della Shoah, con un timing più che discutibile, è una scelta che manca di rispetto alle vittime di quello che fu – quello sì – un vero genocidio". Lo scrive in una nota Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia e presidente provinciale FdI di Forlì Cesena. "Come tutti possono vedere semplicemente confrontando le posizioni del sindaco Lattuca e di Fondamenta-Avs, la figura della Albanese è divisiva persino all'interno della stessa sinistra.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

