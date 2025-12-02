Firenze salta cittadinanza onoraria per Francesca albanese dopo parole su raid contro La Stampa sindaco Funaro attacca | È divisiva
A Firenze il sindaco Funaro spinge contro la cittadinanza onoraria per Albanese dopo le sue parole sul raid a La Stampa: “La relatrice manda messaggi che dividono per difendere il popolo palestinese” La sindaca di Firenze Sara Funaro - che a 26 anni ha scelto di abbracciare l'ebraismo - ha an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Salta la cittadinanza onoraria per Francesca Albanese a Firenze: «Ma solidarietà per le sanzioni degli Usa» - «Avs butta la palla in tribuna: le frasi sugli ostaggi israeliani, sulla senatrice Segre e sull’assalto a La Stampa sono chiaramente incompatibili con la cittadinanza. corrierefiorentino.corriere.it scrive
Francesca Albanese: Niente Cittadinanza Onoraria a Firenze - Sara Funaro, Sindaca di Firenze, rifiuta la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a seguito delle sue dichiarazioni controverse. Da notizie.it
Firenze, la sindaca Sara Funaro: “Non ritengo opportuno consegnare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese” - “Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto come relatrice Onu Francesca Albanese in più occasioni ha dimostrato di ... Da blitzquotidiano.it
Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: polemica in Consiglio - “Apprendiamo dalla stampa che, per IV – Casa Riformista, assegnare la cittadinanza onoraria alla Dott. Riporta nove.firenze.it
La sindaca di Firenze dice no alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: "Divide più che unire" - La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha annunciato che non ritiene opportuno conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale ONU Francesca Albanese. Lo riporta globalist.it
Albanese, delirio Firenze. Bufera Pd, la sindaca cambia - Oppure finisce a fare retromarce umilianti, consumandosi in figuracce da ... Riporta iltempo.it