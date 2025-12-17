Dove Bari ha più paura | la mappa di quartieri vie e luoghi considerati più insicuri

L'insicurezza a Bari si manifesta in diverse zone della città, tra risse in centro, tensioni notturne e episodi di spaccio. Segnalazioni sui social e nelle chat di quartiere evidenziano aree particolarmente problematiche, dove episodi di violenza e vandalismo si moltiplicano. Questa mappa delle zone più insicure offre uno sguardo sulle aree a rischio e sui problemi che affliggono la città.

Spezia- Bari, paura al Picco: tifoso cade nel fossato, sarebbe cosciente - Attimi di grande apprensione questa sera allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, durante la sfida di Serie B tra Spezia e Bari. it.blastingnews.com

Telesveva. . Bari, a distanza di un anno dall’aggressione in taxi parla Francesco: “Il Comune rispetti le promesse. Ho ancora paura” #bari #cronaca #aggressione #tassista - facebook.com facebook

