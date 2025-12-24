Sì al bilancio 22 milioni in campo | Renderemo più belli i quartieri

Il consiglio comunale di Cernusco ha approvato un bilancio di 22 milioni di euro, con 14 milioni destinati ai lavori pubblici. La sindaca Paola Colombo ha sottolineato l’obiettivo di migliorare gli spazi urbani e rendere più attrattivi i quartieri, partendo dal comparto industriale di Villa Fiorita, intorno a De Nora. Questi investimenti mirano a valorizzare il patrimonio cittadino e a stimolare lo sviluppo locale.

Sì al bilancio, 22 milioni di investimenti in arrivo a Cernusco, 14 dei quali sui lavori pubblici "renderemo attrattivi interi quartieri - ha detto la sindaca Paola Colombo in aula - a cominciare dal comparto industriale di Villa Fiorita intorno a De Nora ". Il colosso dell'idrogeno verde che sta realizzando una gigafactory in città, sarà il perno del nuovo hub dell'innovazione. Grazie all'investimento del Gruppo del sostenibile, il Naviglio diventerà una delle valli lombarde della carbon-free, ma serve un bigliettino da visita all'altezza e così sono cominciati gli interventi di restyling nel comparto tecnologico in cui l'Amministrazione continua a progettare.

