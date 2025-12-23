Banche italiane investimenti fintech ancora sopra 1 miliardo con la spinta sull’AI
La spesa per investimenti in tecnologie innovative sostenuta da banche e intermediari finanziari nel biennio 2023-2024 è stata pari a poco più di 1.018 milioni di euro, mentre per il biennio successivo viene stimata in 1.031 milioni di euro, per una variazione dell’1,4 per cento; a partire dal 2027 sono previste spese per circa 279 milioni. È quanto emerge dalla quinta indagine Fintech sul sistema finanziario italiano di Banca d’Italia, secondo cui la spesa risulta molto concentrata tra pochi intermediari e, in linea con le precedenti edizioni dell’indagine, le banche costituiscono i principali investitori in tecnologie innovative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
