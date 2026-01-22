Banche attente e redditizie Panetta | ora regole più semplici

Il settore bancario chiede regole più semplici per favorire stabilità e redditività. Con le recenti crisi ormai superate, le istituzioni finanziarie auspicano riforme che semplifichino i processi e migliorino l’efficienza. Un approccio più lineare potrebbe contribuire a un sistema più solido e sostenibile, rispondendo alle esigenze di una gestione bancaria attenta e redditizia.

Parola d’ordine: semplificare. C’è bisogno di riforme e anche il mondo del credito le invoca. Specie ora che gli anni delle crisi del settore sono alle spalle. "Le banche sono generalmente più redditizie, più attente, abbiamo assistito a un serie di shock, il mondo bancario è in condizioni migliori", conferma il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ieri intervenuto, su invito del presidente Antonio Patuelli, al comitato esecutivo dell’Abi. "Non c’è dubbio – osserva – che là dove ci sono ridondanze nella regolamentazione, dove ci sono degli oneri che sono legati semplicemente a complessità di carattere normativo, a regolamentare, quelle vanno tolte di mezzo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

