Il Ministro | Va bene conoscere Greta Thunberg ma è anche importante sapere dove si trova il Po

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, durante un incontro a Varese presso la sede della Provincia, ha sottolineato l’importanza di conoscere figure come Greta Thunberg, simbolo del movimento ambientalista, ma ha anche evidenziato la necessità di approfondire la conoscenza del nostro territorio, come il fiume Po. In un contesto dedicato a scuola ed educazione, il ministro ha invitato a un equilibrio tra informazione globale e conoscenza locale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.