Il Ministro | Va bene conoscere Greta Thunberg ma è anche importante sapere dove si trova il Po

Da orizzontescuola.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, durante un incontro a Varese presso la sede della Provincia, ha sottolineato l’importanza di conoscere figure come Greta Thunberg, simbolo del movimento ambientalista, ma ha anche evidenziato la necessità di approfondire la conoscenza del nostro territorio, come il fiume Po. In un contesto dedicato a scuola ed educazione, il ministro ha invitato a un equilibrio tra informazione globale e conoscenza locale.

A Varese, nel corso di un incontro nella sede della Provincia, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha affrontato vari temi legati alla scuola e all’educazione. Tra le sue affermazioni anche una reazione alle critiche ricevute sul ritorno delle poesie da imparare a memoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Svante Thunberg e Malena Ernman, chi sono i genitori di Greta Thunberg (la mamma ha anche partecipato all’Eurovision)

Leggi anche: Scioperi di novembre: dai bus alla mobilitazione nazionale con Greta Thunberg e Francesca Albanese, cosa sapere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Flotilla, i legali: attivisti per ore senza acqua e cibo. Ben Gvir: espulsi? No, restino in prigione per mesi. I quattro parlamentari....

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.