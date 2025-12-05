Bancarotta fraudolenta finti esperti spolpano ditta verbanese | 5 arresti e sequestri per oltre 2 milioni

Si spacciano per esperti del risanamento finanziario per "spolpare" una società diVerbania e intascare soldi e beni.Nella mattinata di oggi, venerdì 5 dicembre, i militari del comando provinciale della guardia di finanza del Vco, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Verbania e con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Bancarotta fraudolenta, un rinvio a giudizio e una sospensione - facebook.com Vai su Facebook

Finta consulenza e azienda svuotata: sei misure cautelari per bancarotta fraudolenta - L’operazione si inserisce nella strategia di contrasto ai fenomeni di bancarotta fraudolenta e di tutela del sistema economico sano. Lo riporta laprovinciadivarese.it

Accusa di bancarotta, imprenditore a processo - E’ stato rinviato a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta l’imprenditore spezzino sessantenne Michele Maggi. lanazione.it scrive

Bancarotta fraudolenta per dissipazione: natura della fattispecie e rischi per l’imprenditore - Fra le ipotesi di bancarotta fraudolenta contemplate dall’ordinamento quella “per dissipazione” è forse la fattispecie di reato più insidiosa cui l’imprenditore può andare incontro. Scrive diritto.it

Bancarotta fraudolenta, imprenditori indagati: sequestro da 50 milioni - Avrebbero scisso una società decotta trasferendo tutti gli asset di valore in una nuova, creata ad hoc, lasciando in quella vecchia solo debiti per un passivo, all’atto del fallimento, di circa dieci ... Scrive ecodibergamo.it

Bancarotta fraudolenta: sequestrate quote societarie per 50 milioni a due imprenditori bergamaschi - Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bergamo, che nella mattinata di martedì 29 luglio ha eseguito un decreto di sequestro preventivo delle quote societarie riconducibili ai fratelli Cristian e ... Da ecodibergamo.it

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare - La questione: vizi di violazione di legge penale e di motivazione a riguardo della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione La Corte di Appello di Venezia, in parziale ... Scrive diritto.it