Luigi Dagostino a processo | l’ex socio di Tiziano Renzi rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta

Bancarotta fraudolenta perché ha provocato il dissesto della società Mall Re Invest, dissipando oltre 3 milioni di euro. È questa l’accusa con cui il tribunale di Firenze ha rinviato a giudizio l’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, il ‘re degli outlet’, che a suo tempo fu anche ex socio in affari di Tiziano Renzi. Il processo si aprirà l’11 marzo 2026. Secondo l’accusa, dal 2014 in veste di amministratore unico e dal 2017 nel ruolo di liquidatore, Dagostino avrebbe provocato il dissesto della Mall Re Invest, dissipando, con una serie di operazioni, oltre 3 milioni di euro. La società fu dichiarata fallita dal tribunale di Firenze nell’ottobre 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it