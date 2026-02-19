Gli scienziati hanno individuato un gene che potrebbe proteggere le piante di banana dalla malattia di Panama. La causa di questa scoperta è stata l’analisi genetica di diverse varietà di banane resistenti al patogeno. I ricercatori hanno identificato un gene che rafforza le difese naturali della pianta, offrendo nuove speranze per salvare le colture. Ora, i team di ricerca stanno studiando come integrare questa scoperta nelle strategie di produzione. La scoperta apre nuovi orizzonti per il settore agricolo mondiale.

Una scoperta scientifica importante potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro una malattia devastante che minaccia le banane a livello globale. Gli scienziati hanno individuato la precisa regione genetica in una banana selvatica che conferisce resistenza al Fusarium attraverso la Razza Subtropicale 4 (STR4), un ceppo altamente distruttivo che mette a rischio soprattutto le banane Cavendish. “Fusarium wilt è una malattia trasmessa dal suolo che colpisce le banane Cavendish coltivate in tutto il mondo e può distruggere interi raccolti”, spiega il dottor Chen. Il fungo attacca le radici e il fusto delle piante, facendole appassire e morire, e contamina il terreno rendendolo pericoloso anche per le colture future. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Scoperto il gene che potrebbe salvare le banane dalla malattia di Panama

