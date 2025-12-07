Carlo Vanzini saluta commosso in diretta su Sky dopo l'annuncio della malattia Gené | Ti aspetto
Carlo Vanzini ha annunciato pubblicamente di avere una brutta malattia, a gennaio dovrà operarsi. Dopo la fine dell'ultimo GP del Mondiale di F1 ha ringraziato tutti, Marc Gené, suo partner nelle telecronache da tanti anni, gli ha dedicato belle parole e lo aspetta per la prima gara del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Carlo Vanzini: “Ho un tumore al pancreas, a gennaio l’operazione”
Carlo Vanzini e il tumore al pancreas: «Sono un malato fortunato, l’ho scoperto presto»
Forza Carlo Vanzini, la redazione di MondoUomo.it al tuo fianco!
Un fulmine a ciel sereno per gli amanti dello sport: Carlo Vanzini, voce storica di Sky per la Formula 1, ha tristemente rivelato di lottare contro un tumore al pancreas. Il mondo biancoceleste non poteva restare indifferente a una notizia così toccante. Leggi artic - facebook.com Vai su Facebook
Bello l’abbraccio a Carlo Vanzini. Mi unisco con il cuore, perché so quanto bene faccia a chi si trova di fronte a un bivio così importante e difficile. Con la stessa energia che mette nel trasferirci le emozioni della Formula 1, vincerà anche questa battaglia: forza Vai su X
Carlo Vanzini saluta commosso in diretta su Sky dopo l’annuncio della malattia. Gené: “Ti aspetto” - Dopo la fine dell’ultimo GP del Mondiale di F1 ha ringraziato tutti, Marc Gené, suo partner nelle ... fanpage.it scrive
Vanzini, la voce della Formula 1 commuove tutti: “Ho un tumore, a gennaio mi opero” - Il telecronista di Sky Sport racconta per la prima volta le sue condizioni: “I miei figli mi hanno chiesto di parlarne” ... Secondo corrieredellosport.it