Un defibrillatore al nido L’Albero dei Sorrisi di Ripa Teatina | un gesto concreto per la sicurezza dei bambini

L’installazione di un defibrillatore al nido “L’Albero dei Sorrisi” di Ripa Teatina rappresenta un intervento importante per garantire la sicurezza dei bambini. La cooperativa Piccoli Passi Bio ha adottato questa misura preventiva, acquistando l’apparecchio e formando il personale. Questo impegno mira a creare un ambiente più sicuro e pronto ad affrontare eventuali emergenze, sottolineando l’importanza della prevenzione nel contesto educativo.

