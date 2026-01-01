Un defibrillatore al nido L’Albero dei Sorrisi di Ripa Teatina | un gesto concreto per la sicurezza dei bambini
L’installazione di un defibrillatore al nido “L’Albero dei Sorrisi” di Ripa Teatina rappresenta un intervento importante per garantire la sicurezza dei bambini. La cooperativa Piccoli Passi Bio ha adottato questa misura preventiva, acquistando l’apparecchio e formando il personale. Questo impegno mira a creare un ambiente più sicuro e pronto ad affrontare eventuali emergenze, sottolineando l’importanza della prevenzione nel contesto educativo.
Prendersi cura dei bambini significa anche scegliere la prevenzione. Con questo spirito, la cooperativa sociale Piccoli Passi Bio ha compiuto un gesto concreto e responsabile: ha acquistato un defibrillatore per il nido d'infanzia L’Albero dei Sorrisi di Ripa Teatina e ha formato tutto il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Ripa Teatina, al via i lavori del nuovo asilo nido: un progetto da Pnrr per 40 bambini
Leggi anche: "Quelli del '75": a Ripa Teatina la festa dei cinquantenni
Corso di DISOSTRUZIONE + PRIMO SOCCORSO + RIANIMAZIONE con uso del DEFIBRILLATORE a POMEZIA SABATO 17 GENNAIO 2026 / dalle 9 alle 13 presso la Libreria Odradek - Via Roma 43 a POMEZIA Corso BLSD-PBLSD certificato e autorizzato d - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.