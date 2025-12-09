Riccione lancia il voucher sport | Sostegno concreto alle famiglie

Riccione introduce il voucher sport, un'iniziativa dell’amministrazione comunale con un investimento di 30mila euro, finalizzata a sostenere le attività motorie e sportive dei giovani. Questa misura mira a offrire un supporto concreto alle famiglie, incentivando la partecipazione dei bambini e dei ragazzi a pratiche sportive e promuovendo uno stile di vita attivo e salutare.

L’amministrazione comunale di Riccione ha stanziato 30mila euro per l’erogazione di voucher per il sostegno alle attività motorie e sportive giovanili. Il valore di ciascun voucher sarà determinato in un range compreso tra 150 euro e 200 euro, da definire in base al numero complessivo delle richieste pervenute. I destinatari finali del beneficio sono i giovani residenti nel comune di Riccione che pratichino attività sportiva fino al 30 giugno 2026. L’iniziativa si rivolge in particolare ai nati tra il 2009 e il 2019. Particolare attenzione è riservata ai giovani con disabilità certificata, per i quali la fascia d’età è estesa fino ai nati nel 1999. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccione lancia il voucher sport: "Sostegno concreto alle famiglie"

