Bagnaia | Il mio futuro è già deciso ho seguito l' istinto

Pecco Bagnaia ha dichiarato di aver scelto il suo percorso, seguendo l’istinto, dopo il test a Buriram. Durante l’evento, la squadra ha analizzato i dati sulla GP25, valutando le aree di miglioramento e le possibili modifiche da apportare. La sessione ha anche evidenziato alcune differenze nelle prestazioni rispetto alle gare precedenti. La decisione di Bagnaia si basa sui risultati raccolti durante queste prove e sulle strategie future. La squadra ora si concentra sulle prossime sfide.
Durante la sessione mattutina Bagnaia ha guidato la classifica iniziale, sfruttando appieno la novità della moto e portando avanti un lavoro di sviluppo mirato. Rispetto all’esordio del passato, la sensazione è stata di maggiore confidenza con la GP25, facilitando una pianificazione accurata della giornata. È stato anche chiarito che l’obiettivo principale è stato mettere a fuoco la carena introdotta in Malesia, per valutarne i benefici in termini di aerodinamica e stabilità. La comparazione tra la configurazione aerodinamica della stagione precedente e quella attuale ha evidenziato un bilancio tra prestazioni e gestione: la versione rinnovata offre incremento di velocità ma comporta una lieve perdita in handling. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
