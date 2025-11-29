MotoGP VR46 in Aprilia nel 2027? Il team di Valentino Rossi potrebbe salutare Ducati e accogliere Bagnaia

Non è ancora dato a sapersi come sarà la stagione 2026 della MotoGP. Di una cosa, però, siamo sicuri: vedremo fuori d’artificio a livello di mercato piloti. Moltissimi contratti, infatti, andranno a scadere al termine del campionato e, in vista del 2027 (quando, tra le altre cose, cambierà il regolamento tecnico) potrebbe succedere davvero di tutto. Sia per quanto riguarda i piloti, sia per le scuderie. Nelle ultime ore, per esempio, si è fatta largo una indiscrezione che potrebbe davvero far saltare con il tritolo lo schieramento di partenza. Secondo alcune voci riportate da Motor Paddock 365, infatti, il team VR46 potrebbe salutare la Ducati e approdare in Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

