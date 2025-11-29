MotoGP VR46 in Aprilia nel 2027? Il team di Valentino Rossi potrebbe salutare Ducati e accogliere Bagnaia
Non è ancora dato a sapersi come sarà la stagione 2026 della MotoGP. Di una cosa, però, siamo sicuri: vedremo fuori d’artificio a livello di mercato piloti. Moltissimi contratti, infatti, andranno a scadere al termine del campionato e, in vista del 2027 (quando, tra le altre cose, cambierà il regolamento tecnico) potrebbe succedere davvero di tutto. Sia per quanto riguarda i piloti, sia per le scuderie. Nelle ultime ore, per esempio, si è fatta largo una indiscrezione che potrebbe davvero far saltare con il tritolo lo schieramento di partenza. Secondo alcune voci riportate da Motor Paddock 365, infatti, il team VR46 potrebbe salutare la Ducati e approdare in Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Misterhelmet Magazine. . Alex Marquez e Aldeguer raggiungono quota ventisei podi! I due VR46 Pertamina arrivano a tredici. Un confronto incredibile! Link al video completo qui: https://linktr.ee/misterhelmet #misterhelmet #MotoGP #Marquez #Aldeguer #VR - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP Piloti, Team, numeri di gara confermati della #MotoGP2026 5? Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) 7? Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) Luca Marini (Honda LCR CASTROL) 1?1? Diogo Moreira (Honda LCR) 1?2? Mave Vai su X
Mercato MotoGP, parte il valzer: Bagnaia verso Yamaha, Aprilia scatenata - Aprilia punta Quartararo, Acosta è l'oggetto del desiderio di tutti e per Bagnaia si aprono le porte di Iwata ... Scrive insella.it
Bagnaia e VR46 in fuga da Ducati: Rossi scommette su Aprilia e si porta Pecco, doppio colpo di mercato MotoGP - Clamoroso, mercato MotoGP: il team VR46 di Valentino Rossi sta flirtando con Aprilia per il 2027 e porterebbe con se in dote Pecco Bagnaia, doppio abbandono quindi per Ducati ... Si legge su sport.virgilio.it
VR46 prepara la svolta: vicino l’accordo con Aprilia per il 2027! - Il calendario segna novembre 2025, ma il mercato della MotoGP impazza e su tanti tavoli di trattativa si parla già di 2027. msn.com scrive