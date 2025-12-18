Froome verso il ritiro? Ho già deciso il mio futuro ma non sono pronto per l' annuncio

Chris Froome si avvicina all'addio al ciclismo professionistico. Nonostante il suo status attuale con Israel-Premier Tech, l'anno nuovo porterà grandi cambiamenti: la squadra si trasformerà in NSN Cycling Team e Froome sarà libero di scegliere il proprio percorso. La sua decisione è già presa, ma preferisce mantenere il riserbo fino a quando non sarà il momento di annunciarlo ufficialmente.

Roma, 18 dicembre 2025 - Al momento il suo status ufficiale è ancora quello di corridore formalmente legato alla Israel -Premier Tech per un'altra manciata di giorni, ma dall' 1 gennaio 2026 tutto cambierà: la formazione Professional diventerà NSN Cycling Team, un progetto che per la verità ha già spiccato il volo nelle scorse settimane annunciando roster (compreso il colpo Biniam Girmay ) e livrea, e Chris Froome sarà un corridore svincolato. Ma per quanto e, soprattutto, con quali prospettive per il futuro? Dal diretto interessato, per ora, arrivano solo parole sibilline su ciò che sarà. Le dichiarazioni di Froome sul futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

CicloMercato 2026, Chris Froome mantiene il riserbo sul suo futuro: Ho le idee abbastanza chiare, ma non sono ancora pronto per fare annunci.

