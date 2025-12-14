Michel Platini commenta il legame tra Juventus e la famiglia Agnelli, sottolineando l'impossibilità di una vendita del club da parte di John Elkann. Inoltre, il dirigente francese rivela di aver riflettuto su un possibile ritorno, condividendo le sue considerazioni in merito.

Platini: «Juventus significa Agnelli, impossibile che Elkann venda il club. Mio ritorno? Ci ho riflettuto e ho deciso di.». Le parole di Le Roi. Michel Platini, ex fuoriclasse e leggenda della Juventus, è stato intervistato da Il Giornale. OFFERTA TETHER – « Non penso nulla, anzi sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta, la vendita della Juventus è impossibile. Perché la Juventus è la storia non soltanto del calcio italiano ed internazionale, Juventus significa Agnelli, un fenomeno unico, quasi esclusivo che è nato oltre un secolo fa ed è destinato a proseguire. Dunque non si possono vendere emozioni, tifosi, tradizione e questo John Elkann lo sa benissimo. Juventusnews24.com

