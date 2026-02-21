Bagnacavallo Centro prosegue il percorso per la costituzione dell’Hub Urbano

Giovedì 26 febbraio alle 20.30, nella sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, si terrà il secondo meeting dedicato ai commercianti e ai residenti. La città avvia ufficialmente il progetto per creare un nuovo centro urbano, coinvolgendo direttamente chi vive e lavora sul territorio. L’obiettivo è raccogliere idee e opinioni per definire il futuro della zona. L’incontro invita tutti a partecipare e contribuire alla trasformazione del quartiere.

Si svolgerà giovedì 26 febbraio alle 20.30 nella Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, il secondo incontro di coinvolgimento degli operatori economici e sociali del territorio previsto dal percorso per la costituzione dell’ Hub Urbano Bagnacavallo Centro. Durante la serata saranno presentate le strategie di sviluppo e le linee di intervento del progetto, che ha l’obiettivo di definire e coordinare azioni di marketing e promozione, oltre che incentivi per l’ innovazione e la qualificazione delle imprese, e si darà avvio alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’adesione al percorso. L’incontro, che è rivolto in particolare agli operatori economici, ma è comunque aperto a tutta la cittadinanza, segue quello svolto nel mese di novembre con le associazioni di categoria e gli esercenti aderenti alla rete ’Bagnacavallo fa Centro’ e il successivo questionario online proposto sia ai commercianti sia a chi vive, lavora e frequenta Bagnacavallo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bagnacavallo punta sull’Hub Urbano: strategie e opportunità per il centroBagnacavallo organizza un incontro importante perché il Comune vuole sviluppare l’Hub Urbano nel centro cittadino.

