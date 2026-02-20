Bagnacavallo punta sull’Hub Urbano | strategie e opportunità per il centro

Bagnacavallo organizza un incontro importante perché il Comune vuole sviluppare l’Hub Urbano nel centro cittadino. La riunione si terrà giovedì 26 febbraio alle 20.30 nella Sala di Palazzo Vecchio, coinvolgendo commercianti e cittadini. L’obiettivo è ascoltare le loro idee e proporre nuove strategie per rivitalizzare il cuore della città. Durante l’appuntamento, si discuterà di progetti concreti per migliorare i servizi e rendere più attrattivo il centro. La partecipazione di tutti è fondamentale per definire le prossime mosse.

Durante la serata saranno presentate le strategie di sviluppo e le linee di intervento del progetto, che ha l’obiettivo di definire e coordinare azioni di marketing e promozione Si svolgerà giovedì 26 febbraio alle 20.30 presso la Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, il secondo incontro di coinvolgimento degli operatori economici e sociali del territorio previsto dal percorso per la costituzione dell’Hub Urbano Bagnacavallo Centro. Durante la serata saranno presentate le strategie di sviluppo e le linee di intervento del progetto, che ha l’obiettivo di definire e coordinare azioni di marketing e promozione, oltre che incentivi per l’innovazione e la qualificazione delle imprese, e si darà avvio alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’adesione al percorso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

