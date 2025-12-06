Verso un Hub urbano Gambettola punta a rafforzare il centro storico | al via studio e confronti

Cesenatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Gambettola ha ufficialmente dato avvio al percorso che porterà alla definizione dello studio di fattibilità dell’Hub urbano, uno strumento attraverso cui intende rafforzare il ruolo del centro storico come luogo di relazioni, servizi e attività economiche.L’iniziativa rientra nelle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Hub urbano a Gambettola: finanziamento di 14mila euro - Romagna per sviluppare progetti di rigenerazione e innovazione delle aree ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Verso Hub Urbano Gambettola