avengers the kang dynasty la trama mai realizzata tra leak piani marvel e scenari possibili

Per anni è stato il pilastro annunciato della Saga del Multiverso, poi qualcosa si è rotto; Avengers “The Kang Dynasty” è oggi uno dei più grandi “what if” del Marvel Cinematic Universe, un film ufficialmente annunciato ma mai arrivato alla fase definitiva, travolto da cambi di strategia e riscritture interne. Eppure nel tempo, leak, indiscrezioni e report di insider affidabili hanno delineato un quadro sorprendentemente coerente di quella che avrebbe potuto essere la sua trama. È importante chiarirlo subito, Marvel Studios non ha mai confermato una sinossi ufficiale completa, tuttavia diverse fonti ritenute credibili nella community, dagli scooper più noti ai report industriali, indicano che alcuni elementi narrativi erano realmente in sviluppo o quantomeno in fase di valutazione.🔗 Leggi su Nerdpool.it

