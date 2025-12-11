Avengers | svelati i piani dei Marvel Studios per il post-Secret Wars?

I Marvel Studios stanno pianificando il futuro degli Avengers dopo Secret Wars. Gli scooper rivelano dettagli su un nuovo film che farà da seguito all'evento, promettendo di ridefinire il franchise. Ecco le ultime anticipazioni e le informazioni disponibili sul progetto in corso di sviluppo.

Gli scooper anticipano l'arrivo di un nuovo film sugli Avengers che seguirà Secret Wars: ecco tutto ciò che sappiamo finora del progetto. Dopo Avengers: Secret Wars, tutto potrebbe cambiare nel Marvel Cinematic Universe. O almeno, così lascerebbero intendere alcuni rumor. Quel che è certo è che l'arrivo degli X-Men attirerà l'attenzione sui personaggi mutanti, lasciando in disparte il ruolo dei Vendicatori finora centrale. Ancora è presto per avere certezze, ma in molti si chiedono se per la saga del Multiverso stia per arrivare la fine. La prima indicazione arriverà dal botteghino: ci sarà infatti da capire se se Avengers: Doomsday e Secret Wars si riveleranno un successo come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. 🔗 Leggi su Movieplayer.it