Avengers | Doomsday | Nuove voci sulla trama cancellata di Kang Dynasty

Recenti indiscrezioni suggeriscono dettagli sulla trama originaria di Avengers: Kang Dynasty, ora cancellato. Mentre il progetto è stato riavviato, si discute ancora delle idee e delle narrazioni che sarebbero potute emergere, con particolare attenzione alla presenza di Doomsday. Queste voci offrono uno sguardo interessante sulle possibili evoluzioni della saga e sulle scelte narrative che sono state abbandonate.

Il film Kang Dynasty è stato riavviato, Doomsday incombe, ma le speculazioni su come sarebbe stato l' Avengers cancellato continuano a circolare in rete. Secondo l'insider MyTimeToShineHello (citato da SuperHeroHype e ComicBookMovie), il progetto avrebbe visto la TVA radunare un gruppo di Esseri Ancoraggio (esseri chiave di ogni universo) per sconfiggere il Concilio dei Kang.

