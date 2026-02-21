Avellino sole a febbraio | +8°C e rischio piogge al 32% Stop

Il sole splende su Avellino, dove si registrano 8°C e un rischio pioggia del 32%. Il cambiamento climatico ha portato temperature più miti invernali, permettendo ai cittadini di godersi una giornata di sole a febbraio. Le previsioni indicano che il cielo rimarrà sereno per diverse ore, offrendo una pausa alle condizioni meteorologiche inaspettate di quest’inverno. La giornata di sabato si presenta quindi come una vera e propria tregua dal freddo e dalle piogge.

Avellino, Sabato di Sole e Temperature Mite: Una Tregua Climatica per l’Irpinia. Avellino si prepara a una giornata di sabato, 21 febbraio 2026, caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento. La città, dopo un periodo di instabilità, potrà godere di un clima mite e soleggiato, con venti moderati e una probabilità di precipitazioni contenuta. Un’occasione per riprendere le attività all’aperto e monitorare la situazione idrica. Un Quadro Meteorologico Stabile. Le previsioni indicano che la giornata di sabato sarà caratterizzata da un cielo in prevalenza soleggiato, con una presenza di nubi sparse nelle prime ore del mattino che dovrebbero dissiparsi rapidamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Avellino, martedì 10 febbraio: nuvole, piogge deboli e nebbia in serata. Attenzione al vento e alla visibilità.Questa mattina ad Avellino il cielo è coperto da nuvole e la pioggia è leggera.

Un Posto al Sole, anticipazioni 10 febbraio: Stella mette a rischio EduardoQuesta sera, a Un Posto al Sole, Stella si trova in una situazione difficile e mette a rischio il suo rapporto con Eduardo.

