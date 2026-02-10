Avellino martedì 10 febbraio | nuvole piogge deboli e nebbia in serata Attenzione al vento e alla visibilità

Questa mattina ad Avellino il cielo è coperto da nuvole e la pioggia è leggera. Nel pomeriggio il vento si farà sentire di più, riducendo la visibilità. La sera si prevede anche nebbia, che potrebbe complicare gli spostamenti. Le condizioni sono difficili e bisogna fare attenzione.

Avellino si prepara ad affrontare una giornata di martedì 10 febbraio 2026 caratterizzata da nuvolosità intensa e deboli precipitazioni, con una possibile formazione di nebbia in serata. Le temperature oscilleranno tra i 5 e gli 11 gradi Celsius, mentre il vento soffierà moderato da sudovest. L'evento climatico, come riportato da fonti meteorologiche, non dovrebbe causare accumuli di pioggia significativi, quantificabili in circa 4 millimetri. La giornata si apre sotto un cielo avellinese grigio, preannunciando un clima umido e poco soleggiato. Le previsioni indicano una nuvolosità persistente lungo l'arco delle ore, con piogge deboli sparse.

