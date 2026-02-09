Un Posto al Sole anticipazioni 10 febbraio | Stella mette a rischio Eduardo

Questa sera, a Un Posto al Sole, Stella si trova in una situazione difficile e mette a rischio il suo rapporto con Eduardo. La puntata promette colpi di scena e tensioni tra i personaggi, mentre gli utenti sui social seguono con attenzione gli sviluppi della soap.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Ferri messo alle strette da Michele Saviani, finirà per prendere una decisione sul nuovo direttore della radio. È quello che vedremo nell' episodio di martedì 10 febbraio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Arrivata a spegnere le candeline dei trent'anni, stanno andando in onda gli episodi con Whoopi Goldberg guest star, chiamata proprio per onorare la ricorrenza con la storyline di Eleaonor Price. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dopo l’intrusione di Stella nella vita di Clara, Eduardo decide di allontanarsi.

