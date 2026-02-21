Avellino fulcro dell’handball giovanile | allenamento d’élite per i talenti del Centro-Sud

Avellino ha ospitato un intenso allenamento di alto livello dedicato ai giovani talenti dell’handball del Centro-Sud. Questo evento ha coinvolto atleti provenienti da diverse città, pronti a migliorare le proprie abilità sotto la guida di tecnici qualificati. La giornata ha visto numerosi giovani impegnati in esercizi specifici e partite dimostrative, in un clima di grande entusiasmo. La tensostruttura del Campo Coni è diventata il punto di riferimento per lo sviluppo di questi promettenti atleti.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Nella tensostruttura del Campo Coni una giornata di sport, selezione e crescita per le nuove leve della pallamano Campania-Lazio Avellino. Il capoluogo irpino diventerà, almeno per un giorno, il centro nevralgico dell’handball giovanile! Infatti, presso la tensostruttura del Campo Coni di Avellino, si terrà un importante allenamento congiunto dedicato ai migliori e più talentuosi giovani atleti e atlete della pallamano nati negli anni 2010 e 2011, rappresentativi dell’Area Campania-Lazio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Calciomercato Inter, ecco quale sarà la nuova linea di Oaktree: il fulcro al centro del progetto Referendum giustizia, ad Avellino il fronte del Sì: separazione delle carriere e riforma dell’autogoverno al centro del confrontoIl Comitato SÌ Separa ha organizzato oggi un incontro al Circolo della Stampa di Avellino, per spiegare i motivi del sì al referendum sulla giustizia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Avellino fulcro dell’handball giovanile: allenamento d’élite per i talenti del Centro-Sud. Allerta Meteo, ancora maltempo al Centro/Sud: temperature in picchiata e neve a quote collinari. Clamorosi sbalzi termici al Nord tra foehn e bora | MAPPE - facebook.com facebook #Meteo Perturbazione dall'Atlantico sulle regioni del Centro-Sud e Sardegna, dove oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione che coinvolge anche Emilia-Romagna, Lazio, Campania. Allerta gialla in 13 regioni. Domani ancora maltempo al S x.com