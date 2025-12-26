Calciomercato Inter ecco quale sarà la nuova linea di Oaktree | il fulcro al centro del progetto

26 dic 2025

Inter News 24 Calciomercato Inter, il nuovo progetto per il futuro nerazzurro da parte di Oaktree parla chiaro: ecco quali saranno le direttive. Con l’arrivo di Oaktree Capital Management, l’Inter ha avviato una strategia di mercato ben definita, fondata su investimenti mirati e sostenibili. La nuova proprietà ha indicato una linea chiara: puntare su profili giovani, futuribili e con margini di crescita importanti, capaci di rappresentare un patrimonio tecnico ed economico nel medio-lungo periodo. Come sottolinea Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha già avviato un vero e proprio piano di ringiovanimento della rosa, testimoniato dalle ultime operazioni di mercato, con l’eccezione di Manuel Akanji. 🔗 Leggi su Internews24.com

