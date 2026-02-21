Auxerre-Rennes domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Auxerre ha ottenuto una vittoria importante contro il Metz, che ha portato un po’ di fiducia in vista della partita di domenica contro il Rennes. La squadra di casa cerca punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti vogliono mantenere il passo nelle zone alte. La sfida si gioca alle 15:00 e promette di essere combattuta, con entrambe le squadre determinate a fare risultato. I tifosi attendono con ansia questo appuntamento.

La vittoria contro il Metz ha riacceso un barlume di speranza per un Auxerre attualmente terzultimo in classifica e impegnato in questa gara casalinga contro il Rennes. I Diplomats hanno messo insieme il terzo risultato utile consecutivo, lasciando la zona retrocessione e ora vedono il quartultimo posto distante 5 punti, un divario ancora pesante ma colmabile se l’attacco funzionerà come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

