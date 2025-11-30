Automobilismo - Sarà l’atto conclusivo della Coppa Aci Sport Il Città di Lucca nazionale

Nel 2026 la 61ª "Coppa Città di Lucca" sarà valida come finale nazionale della " Coppa Italia Rally ACI Sport. E’ arrivato il tanto accesso annuncio dall’" Aci Sport " che ancora premia il lavoro svolto dall’ente provinciale proprio nell’anno in cui si celebrano i 100 anni di attività. "Salutiamo con grande soddisfazione la notizia dell’assegnazione della finale nazionale Coppa Italia Rally 2026 alla Coppa Città di Lucca – ha commentato il presidente Luca Gelli –. Si tratta di un riconoscimento importante per la nostra gara, una delle più longeve a livello nazionale. Una bellissima notizia, a coronamento di un impegno per il motorsport rallistico che da sempre anima il nostro Ente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

