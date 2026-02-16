F1 2026 Test Bahrain Week 1 | Audi Revolut chiude in crescita con 354 giri e 1.915 km
Audi Revolut ha concluso la prima settimana di test pre-stagionali in Bahrain con 354 giri completati e quasi 2.000 chilometri percorsi, a causa di un intenso programma di valutazione della nuova monoposto R26. La squadra ha concentrato gli sforzi sulla messa a punto delle prestazioni e sulla raccolta di dati tecnici, coinvolgendo tutta la squadra nel lavoro di sviluppo.
Si chiude con una giornata “piena” e tanti dati utili la prima settimana di Pre-Season Testing 2026 per Audi Revolut F1 Team, impegnata al Bahrain International Circuit nel lavoro di sviluppo e di comprensione della nuova monoposto R26. Dopo lo shakedown iniziale svolto a Barcellona due settimane fa, i tre giorni in pista a Sakhir hanno rappresentato il primo vero banco di prova in condizioni operative, con un focus chiaro: macinare chilometri, verificare procedure e raccogliere informazioni sul comportamento della vettura. Il bilancio complessivo parla di 354 giri completati in tre giorni, pari a 1. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Le prove pre-stagionali della Formula 1 in Bahrain sono iniziate sul circuito di Sakhir.
