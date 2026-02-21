Attuano la truffa del falso incidente ai danni un' anziana ma ad aspettarli a casa c' è la polizia | arrestati

Due uomini hanno inscenato una finta emergenza per raggirare un’anziana di 85 anni. La truffa prevedeva che fingessero di essere parenti in difficoltà, ma la figlia dell’uomo coinvolto ha percepito qualcosa di strano ascoltando la telefonata e ha chiamato le forze dell’ordine. Quando i truffatori si sono presentati a casa, sono stati subito arrestati dalla polizia, che li ha trovati sul posto con documenti falsi.

Avrebbero attuato la truffa del falso incidente per truffare una ultraottantenne, ma la figlia dell’uomo, che a un certo punto, ascoltando la telefonata in viva voce, si è accorta che qualcosa non andava e così ha chiamato il 112. Sono quindi stati gli agenti della squadra mobile e della squadra volante a sventare il tentativo di truffa e arrestare i due presunti responsabili. Un 48enne e una 29enne di origine campana, entrambi disoccupati e tutti e due già noti alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, come detto, la figlia si sarebbe accorta che qualcosa non andava ascoltando la conversazione in viva voce in cui alla donna veniva detto che il figlio aveva avuto un incidente chiedendo soldi o comunque oggetti di valore per evitare problemi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Raggirano un'anziana con la truffa del "finto incidente": arrestatiA Perugia, un uomo di 35 anni e una donna di 47, entrambi provenienti dal Sud e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dopo aver messo in atto la truffa del

Truffa ai danni di un’anziana: arrestata una coppia dalla Polizia di StatoLa Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato una coppia accusata di aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana.

Truffa stradale SMASCHERATA dalla dashcam – Non ci cascare!

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.