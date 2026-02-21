Attività fisica ‘su misura’ contro il tumore arriva un nuovo specialista

Un nuovo specialista si unisce alla lotta contro il tumore, in risposta alle evidenze che l’attività fisica personalizzata aiuta i pazienti durante tutto il percorso di cura. Studi recenti dimostrano che esercizi su misura migliorano la resistenza e riducono gli effetti collaterali delle terapie. Ora, le strutture sanitarie offrono programmi specifici per ogni paziente, con allenamenti adattati alle loro esigenze. Questa novità rappresenta un passo concreto nel supporto ai malati.

L’ attività fisica è stata promossa dalla ricerca anche contro i tumori nelle diverse fasi del percorso di cura. All’ultima edizione del congresso della Società Americana di Oncologia Medica (Asco) uno studio, ormai celebre, ha mostrato che – nelle persone sottoposte a resezione completa di un tumore del colon e a un successivo ciclo di chemio – seguire un programma di esercizio fisico strutturato e supervisionato da un personal trainer per tre anni ha aumentato la sopravvivenza riducendo il rischio di mortalità del 30%. E negli ultimi tempi si sono moltiplicati i risultati che mettono in luce gli effetti benefici di questa strategia.🔗 Leggi su Lapresse.it

