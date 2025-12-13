Attività fisica e spettacolo vanno di nuovo a braccetto riecco Sport & Show in versione natalizia

Durante le festività natalizie, torna “2S – Sport & Show – Christmas Edition”, l’evento che unisce sport e intrattenimento. La Fondazione Teatro Valle dei Templi presenta questa versione speciale del progetto “Sport & Show”, offrendo un’occasione di divertimento e attività fisica all’interno dello Sport Village, nel rispetto dello spirito natalizio.

