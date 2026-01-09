È una truffa attenti | Carlo Verdone denuncia la festa fake da 200 euro a suo nome

Recentemente, è circolata una comunicazione fraudolenta che invita a partecipare a una festa esclusiva con Carlo Verdone, dietro pagamento di 200 euro. Si tratta di una truffa, e Verdone ha avvisato il pubblico di non cadere in questa proposta ingannevole. È importante prestare attenzione a queste iniziative e verificare sempre l’affidabilità delle fonti prima di procedere con qualsiasi pagamento o richiesta di dati personali.

Una mail che promette una festa esclusiva con Carlo Verdone in cambio di 200 euro. Un’occasione imperdibile per incontrare uno degli attori più amati dagli italiani. Peccato che sia tutto falso. L’attore romano, 75 anni, ha lanciato l’allarme attraverso i suoi canali social per mettere in guardia i fan da una truffa ben orchestrata che sfrutta il suo nome e la sua immagine. Tutto è iniziato quando amici e fan hanno cominciato a chiedergli conferma dell’evento. “Ma dove l’avete letto? Io non faccio nessuna festa”, ha risposto Verdone, scoprendo che circolava una comunicazione fraudolenta firmata “Carlo Verdone Italy Management”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “È una truffa, attenti”: Carlo Verdone denuncia la festa fake da 200 euro a suo nome Leggi anche: Attenzione alla truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone: la falsa festa da 200 euro Leggi anche: Carlo Verdone avverte i suoi fan sulla festa fake: "Attenzione è una truffa" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Carlo Verdone avverte i suoi fan sulla festa fake: Attenzione è una truffa; Carlo Verdone denuncia la truffa a suo nome, come funziona la finta festa da 200 euro a persona; Carlo Verdone denuncia una truffa tramite mail: cosa è successo; Dopo gli auguri di buon anno Carlo Verdone mette in allarme tutti per una mail truffa. “È una truffa, attenti”: Carlo Verdone denuncia la festa fake da 200 euro a suo nome - Carlo Verdone denuncia una truffa da 200 euro: email false promettono una festa esclusiva con l'attore. cinemaserietv.it

