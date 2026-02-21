ATP Rio de Janeiro 2026 Etcheverry è l’unica testa di serie in semifinale Continua la corsa di Buse
Tomas Etcheverry ha conquistato la semifinale all’ATP di Rio de Janeiro 2026, diventando l’unica testa di serie ancora in corsa. La sua vittoria ha sorpreso molti, considerando le assenze di altri favoriti e le difficoltà incontrate dai qualificati. Nel frattempo, Buse continua a sorprendere, proseguendo la sua scalata nel torneo. La competizione si fa più intensa con le sfide che si avvicinano alle fasi decisive.
Il torneo ATP di Rio torna in campo per i quarti di finale. L’argentino Tomas Etcheverry è l’unica testa di serie a qualificarsi per le semifinali nel quadro di una competizione che ha perso ben presto i principali favoriti. Continua la corsa del peruviano Ignacio Buse che piega Matteo Berrettini e sfiderà Tabilo per giocarsi l’accesso alla finale. Il ceco Vit Kopriva regola l’argentino Juan Manuel Cerundolo 6-4 6-4 in un’ora e trentotto minuti. Il numero 87 ATP capitalizza la seconda possibilità per timbrare il break nel game inaugurale, difende i suoi turni di battuta e, al terzo set point, sigla il 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it
ATP Rio de Janeiro 2026, Buse sfiderà Berrettini nei quarti. Avanzano anche Faria ed Etcheverry
LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 6-2, 2-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il peruviano è a 1 game dalla semifinale
ATP Rio de Janeiro, Berrettini: Fisicamente sto bene. Ho lavorato duramente per essere qui
All'inizio ero molto negativo, la palla non andava come volevo, ha spiegato Matteo Berrettini da Rio de Janeiro dopo la vittoria su Dusan Lajovic. Ho dovuto cambiare l'approccio mentale
Dove vedere in tv Berrettini-Buse oggi, ATP Rio 2026: orario, programma, streaming
I Rio Open 2026 di tennis vedranno disputarsi tutti i quarti di finale a Rio de Janeiro: oggi, venerdì 20 febbraio, tornerà in campo anche l'azzurro
