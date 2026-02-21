LIVE Berrettini-Buse 3-6 6-2 2-5 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il peruviano è a 1 game dalla semifinale

Matteo Berrettini sta affrontando Buse nel torneo ATP di Rio, con il peruviano vicino a chiudere il match e accedere alle semifinali. La partita si sta svolgendo sotto una pioggia che si è intensificata, complicando le condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, Berrettini ha reagito vincendo il secondo, ma ora si trova in svantaggio nel terzo. La pioggia continua a cadere forte, rendendo difficile seguire ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   Nel frattempo la pioggia sembra essere tornata e si sta facendo più intensa. Si continua però a giocare. 5-2 Servizio interno vincente del numero 91 ATP. 40-0 Smash incrociato e vincente del classe 2004. 30-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, del sudamericano. 15-0 Servizio interno vincente di Buse. 4-2 Diritto incrociato e vincente di Berrettini. 40-15 Volée di rovescio incrociata e vincente del nativo di Lima. 40-0 Lungo il rovescio lungolinea giocato in recupero a ridosso della rete del numero 91 ATP. 30-0 In rete il tentativo di palla corta di rovescio incrociato del peruviano.🔗 Leggi su Oasport.it

