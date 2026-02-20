ATP Rio de Janeiro 2026 Buse sfiderà Berrettini nei quarti Avanzano anche Faria ed Etcheverry

Matteo Buse ha sconfitto il suo avversario e si prepara a sfidare Berrettini nei quarti di finale dell’ATP di Rio de Janeiro 2026. La partita si è conclusa con un risultato combattuto e il giocatore italiano ha dimostrato di essere in buona forma. Nel frattempo, Faria ed Etcheverry avanzano anche loro, assicurandosi un posto tra i migliori otto. Il torneo si avvicina alla fase decisiva, con tutti gli occhi puntati sui prossimi incontri del tabellone. La competizione prosegue tra sorprese e conferme.

Il torneo ATP di Rio de Janeiro torna in campo per completare l'allineamento del tabellone ai quarti di finale con gli ultimi incontri degli ottavi. Il peruviano Ignacio Buse sorprende l'idolo di casa Joao Fonseca e sfiderà nei quarti di finale Matteo Berrettini. Passano il turno anche il portoghese Jaime Faria e l'argentino Tomas Etcheverry. Il peruviano Ignacio Buse, numero 91 ATP, rimonta il brasiliano Joao Fonseca, testa di serie numero tre, 5-7 6-3 6-4 in due ore e ventisette minuti. Il giocatore padrone di casa risolve a proprio favore un primo set equilibrato grazie al break operato nell'undicesimo gioco e firma il 7-5 alla prima opportunità.