Atletica l’Italia rinuncia ai Mondiali di cross | azzurri assenti negli USA ormai è diventata una costante

L’Italia non prenderà parte ai Mondiali di cross in programma il 10 gennaio a Tallahassee, negli Stati Uniti. La presenza degli atleti azzurri in questa competizione internazionale è ormai una costante assente negli ultimi anni, segnando una scelta che si inserisce nel calendario post-Europei di dicembre. Questa decisione evidenzia un cambiamento nella strategia e nelle priorità dell’atletica italiana, influenzando il panorama nazionale e i programmi futuri degli atleti.

L’Italia non parteciperà ai Mondiali di cross, che si disputeranno sabato 10 gennaio sui pratoni di Tallahassee (USA): nessun azzurro sarà impegnato nella rassegna iridata di corsa campestre, collocata all’inizio del nuovo anno solare e soltanto un mese dopo gli Europei andati in scena lo scorso 14 dicembre a Lagoa (Portogallo). Purtroppo non si tratta di una novità, ma ormai è diventata una costante nell’ultimo periodo: era già successo nel 2024 a Belgrado (Serbia) e nel 2023 a Bathurst (Australia), nel 2019 gareggiarono soltanto Nadia Battocletti e Angela Mattevi ad Aarhuus (Danimarca), mentre nel 2017 a Kampala (Uganda) e nel 2015 a Guiyang (Cina) si cimentarono soltanto gli under 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

