ATLETICA I RAGAZZI DEL PRESIDEnTE GRAZIANO POLI PROTAGonisti NELLA INTERPORTO RACE Da Vià Turroni e Molinaro difendono con onore i colori del Parco Alpi Apuane

Arrivano da Bologna i primi segnali positivi per gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar. Durante la seconda edizione della “Interporto Race”, una corsa di 10 chilometri, Turroni, Molinaro e gli altri ragazzi hanno dimostrato carattere e determinazione. Hanno difeso con onore i colori della squadra, portando a casa buoni risultati e tanta soddisfazione.

Arrivano da Bologna, dalla seconda edizione della " Interporto Race ", gara di 10 chilometri, le buone notizie per gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli. Nella corsa valida come prima prova del Tour di Corsa Fidal Emilia-Romagna, c'è l'ottavo posto assoluto per Francesco Da Vià, ma nella stessa gara bene anche Paolo Turroni e Giacomo Molinaro. Nella 12ª edizione della " Penna Trail Run ", corsa di 33 chilometri con un dislivello positivo di 1700 metri, quinto posto assoluto e secondo posto di categoria (SM45) per Nicola Cappelli e buona prestazione di Gabriele Bertolozzi sulla distanza dei 19 km, oltre alla buona prova di Luca Linari su quella dei 33 km.

